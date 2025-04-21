Москва, 21 апреля, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Индексация жилищно-коммунальных тарифов в России была несвоевременной, заявил 21 апреля президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Стоит только задержать своевременную индексацию тарифов (ЖКХ — Прим. ред.) потом всё: до свидания. Потом принятие решения по вопросу об индексации через год, через два, через три кажется совершено невозможным без федеральных субсидий», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Российский лидер также назвал несвоевременную индексацию тарифов ударом по карману граждан.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что в России с 1 июля проиндексируют тарифы ЖКХ в среднем на 11,9%. Обоснованность повышения тарифов парламентарий объяснил инфляцией и необходимостью ремонта и улучшения коммунальной инфраструктуры.

Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь ранее посоветовал для снижения расходов на жилищно-коммунальные услуги установить многотарифные счётчики электроэнергии и отдать предпочтение «умной» системе отопления.

Многотарифные счётчики дают возможность пользоваться сниженным тарифом в ночной период, наибольшую выгоду получат те, кто может сдвинуть на позднее время использование бытовой техники, добавил эксперт.