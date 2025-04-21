Путин: ВСУ пытались испытать новую ракетную систему на ферме под Одессой
Москва, 21 апреля, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вместе с иностранными кураторами пытались испытать новую ракетную систему на ферме в Одесской области. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства рассказал, что ещё до объявления пасхального перемирия Вооружённые силы России нанесли удар по позиции украинских формирований в Одесской области.
«Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесён удар», — сказал Путин журналистам после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».
Ранее 21 апреля глава государства пояснил: ВС РФ наносят удары по гражданским объектам на Украине только в том случае, если эти объекты используются ВСУ. В пример он привёл удар российской армии по конгресс-центру университета в Сумах, где награждали украинских бойцов, совершавших преступления в Курской области.
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