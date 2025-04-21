Москва, 21 апреля, 2025, 20:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) вместе с иностранными кураторами пытались испытать новую ракетную систему на ферме в Одесской области. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Global Look Press

Глава государства рассказал, что ещё до объявления пасхального перемирия Вооружённые силы России нанесли удар по позиции украинских формирований в Одесской области.

«Сельхозобъект, ангары, сельхозпредприятия. Там киевские власти вместе с иностранными кураторами и помощниками организовали, пытались организовать не только производство, но и испытание новой ракетной системы. Туда и был нанесён удар», — сказал Путин журналистам после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Ранее 21 апреля глава государства пояснил: ВС РФ наносят удары по гражданским объектам на Украине только в том случае, если эти объекты используются ВСУ. В пример он привёл удар российской армии по конгресс-центру университета в Сумах, где награждали украинских бойцов, совершавших преступления в Курской области.

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