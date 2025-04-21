Москва, 21 апреля, 2025, 19:55 — ИА Регнум. Сотрудники муниципалитетов в случае ранений или гибели в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса и приграничья начнут получать выплаты. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Кадр из видео Кадр из видео

«Обязательно сделаем так, чтобы все функционировало, чтобы все эти льготные выплаты распространялись и на эту категорию наших ребят, которые защищают и свои собственные регионы, и Россию в целом», — сказа российский лидер.

Путин уточнил, что в отношении жителей Курской области уже приняли ряд необходимых решений. Глава государства также пообещал проработать вопрос об оказании поддержки жителям приграничья «столько раз, сколько необходимо».

Новость дополняется.