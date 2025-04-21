Москва, 21 апреля, 2025, 19:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 апреля рассказал, что его телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой пять раз прерывался по техническим причинам.

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На встрече с руководителями российских муниципалитетов Путин отметил, что и у него бывают ситуации, когда по независящим причинам график «ползёт вправо».

«Вот сейчас с президентом Бразилии разговаривал, пять раз разговор прерывался, по техническим причинам. Нужно было восстанавливать всё. Сидел, ждал, пока вот только начинаем разговор, опять прерывается. Поэтому по разным причинам график, что называется, как мы говорим, и у вас то же самое, ползёт вправо. Поэтому я тоже с удовольствием ещё и ещё поговорил [бы] с вами, потому что это полезно», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 апреля Путин рассказал, что провёл телефонный разговор с Лулой да Силвой. Между Москвой и Бразилиа налажены тесные контакты, отметил глава российского государства.

8 апреля Бразилия подтвердила визит Лулы да Силвы 9 мая в Москву. Посол России в стране Алексей Лабецкий отметил, что предстоящая встреча глав государств определит формат политического диалога, а также развитие связей на международной арене.

21 апреля Путин также провёл телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях. Путин поздравил Рамафозу и весь народ ЮАР с предстоящим 27 апреля национальным праздником этой страны — Днём свободы.