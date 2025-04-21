Москва, 21 апреля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Кадровая программа «Время героев» работает эффективно. Об этом 21 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Михаил Синицын/ТАСС

«Платформа «Время героев» выстроена, работает эффективно​​​. Там тысячи заявок, по-моему, 83 человека прошло на первом конкурсе. И требования между тем достаточно жесткие», — сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.

В то же время глава государства, обращая внимание на то, что многие ветераны СВО хотели бы принести пользу стране в органах власти, но столкнулись с нехваткой образования и опыта работы, порекомендовал управленцам искать таких людей и всячески им помогать.

«Это вот наш реальный золотой фонд. Вот элита, те, кто Родину защищает. Вот это будущее за ними, будущее страны. И им не страшно в руки страну передать будет, таким вот людям», — подчеркнул Путин.

В рамках встречи с главами муниципальных образований субъектов государства Путин также предложил активно привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах. По его словам, благодаря премии «Служение», которая состоялась в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», в стране появятся новые лидеры.

Программа «Время героев», целью которой является обучение и подготовка кадров для госслужбы РФ среди российских ветеранов и участников СВО, была запущена 1 марта 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 2 октября 2024 года 10 участников программы «Время героев» получили новые назначения и ответственные должности. Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

Кроме того, назначения получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.