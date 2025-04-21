Москва, 21 апреля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. В России следует называть улицы и школы именами героев спецоперации, воспитывать на этом новые поколения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов государства.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Нужно и улицы, и школы именами героев называть, внедрять современные средства распространения информации о подвигах наших ребят. Их много, достаточно. И именно на этом нужно воспитывать поколение — сегодняшнее и будущие», — отметил российский лидер.

По его словам, мемориалы героям СВО должны оставаться на века. Путин также назвал память о павших бойцах самым главным оружием и «надегой» Родины на будущее.

Как передавало ИА Регнум, в рамках данной встречи президент также заявил, что Россию не страшно передать в руки ветеранов спецоперации, поскольку именно за ними будущее. Глава государства призвал помогать ветеранам СВО, искренне желающим приносить пользу своей стране, получить соответствующее образование и необходимый опыт для работы на государственной службе.

14 апреля официальный спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что парадный расчёт, состоящий из героев спецоперации, будет участвовать в параде на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.