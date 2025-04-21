Москва, 21 апреля, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 апреля констатировал провал попыток Запада нанести стране стратегическое поражение на поле боя.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с главами муниципалитетов в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». По словам российского лидера, после провала таких попыток западные страны осознают: залогом существования РФ является мужество народа страны.

«Мужество, героизм и стойкость наших людей — они всегда, во все времена, вот сейчас скоро будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, — и сейчас, и в более ранние периоды были залогом существования самой России. Мне кажется, что сейчас с провалом попыток нанести России нанести стратегическое поражение на поле боя, вот это осознание приходит», — указал президент.

Особенное мужество, героизм и стойкость сегодня проявляют жители приграничных регионах с Украиной, заключил российский лидер.

Ранее 21 апреля Путин отметил: отвага и сила духа россиян способны преодолеть любые угрозы. Он напомнил, что 2025 год проходит под знаком 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, время не властно над памятью народа, и сейчас это особенно остро понимается.

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