Москва, 21 апреля, 2025, 19:32 — ИА Регнум. Россию не страшно передать в руки ветеранов спецоперации, поскольку именно за ними будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов государства.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Вот это люди, вот эта элита, вот это будущее, за ними будущее страны. Им не страшно вроде страну передать, таким вот людям», — отметил российский лидер.

Путин противопоставил ветеранов СВО тем «элитам», которые, находясь у власти, лишь стремятся обогатиться.

Глава государства также призвал помогать ветеранам СВО, искренне желающим приносить пользу своей стране, получить соответствующее образование и необходимый опыт для работы на государственной службе.

Как передавало ИА Регнум, в рамках встречи Путин также предложил активно привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах. По словам главы государства, благодаря премии «Служение», которая состоялась в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», в стране появятся новые лидеры.

Ещё одним проектом в данной сфере является программа «Время героев». Она была запущена по поручению главы государства 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. 14 июня Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» и пообщался с участниками первого потока программы.

2 октября 2024 года десять участников программы «Время героев» получили новые назначения и ответственные должности. Так, Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, был назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».