Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество и стойкость
Москва, 21 апреля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 апреля поблагодарил жителей приграничных регионов страны за мужество, героизм и стойкость.
На встрече с главами российских муниципалитетов Путин подчеркнул, что полностью согласен с высокой оценкой жителей приграничья.
«Слова благодарности мы с вами вместе обратим к людям, ради которых мы с вами работаем, вы работаете. Прежде всего сейчас говорю о жителях приграничных территорий, которые оказались в очень сложной ситуации в связи с преступными деяниями со стороны киевского режима», — сказал президент.
Мужество, героизм и стойкость граждан всегда были залогом существования России, добавил Путин.
Как передавало ИА Регнум, в марте на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент призвал надзорное ведомство строго следить за тем, чтобы пострадавших от атак киевского режима оперативно обеспечивали временным и постоянным жильем. Путин подчеркнул, что особое внимание должно уделяться защите прав детей, подростков и пожилых людей, которым пришлось пройти через тяжелые испытания.
В апреле жители курского приграничья, потерявшие имущество в результате вторжения ВСУ, начали получать дополнительные ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей. По решению президента эти средства получат свыше 112,6 тыс. человек, временно оставивших свои дома. Ранее они получили выплаты в размере 150 тыс. рублей в связи с утратой имущества.