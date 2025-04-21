Москва, 21 апреля, 2025, 19:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 апреля поблагодарил жителей приграничных регионов страны за мужество, героизм и стойкость.

Константин Михальчевский/РИА Новости

На встрече с главами российских муниципалитетов Путин подчеркнул, что полностью согласен с высокой оценкой жителей приграничья.

«Слова благодарности мы с вами вместе обратим к людям, ради которых мы с вами работаем, вы работаете. Прежде всего сейчас говорю о жителях приграничных территорий, которые оказались в очень сложной ситуации в связи с преступными деяниями со стороны киевского режима», — сказал президент.

Мужество, героизм и стойкость граждан всегда были залогом существования России, добавил Путин.

Как передавало ИА Регнум, в марте на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры президент призвал надзорное ведомство строго следить за тем, чтобы пострадавших от атак киевского режима оперативно обеспечивали временным и постоянным жильем. Путин подчеркнул, что особое внимание должно уделяться защите прав детей, подростков и пожилых людей, которым пришлось пройти через тяжелые испытания.

В апреле жители курского приграничья, потерявшие имущество в результате вторжения ВСУ, начали получать дополнительные ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей. По решению президента эти средства получат свыше 112,6 тыс. человек, временно оставивших свои дома. Ранее они получили выплаты в размере 150 тыс. рублей в связи с утратой имущества.