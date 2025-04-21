Москва, 21 апреля, 2025, 19:14 — ИА Регнум. Никто не сомневается в том, что победа в украинском конфликте будет за Россией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Никто в этом [победе ВС РФ в зоне спецоперации] не сомневается», — сказал Путин, комментируя слова главы Старобельского муниципального округа ЛНР Владимира Чернева, который, завершая свой доклад, заявил, что победа будет за Россией.

Новость дополняется