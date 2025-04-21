Москва, 21 апреля, 2025, 19:09 — ИА Регнум. Поставляемое Вооружённым силам Украины (ВСУ) западное оружие постоянно всплывает на чёрном рынке. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

«Оружие, которое поставляется киевскому режиму из западных стран, оказывается на чёрных международных рынках. То в Африке всплывает, то на Ближнем Востоке, то где-то ещё. И это до сих пор продолжается», — отметил российский лидер.

По словам Путина, на Украине крайне высокий уровень коррупции. При этом в Киеве не могут ничего сказать против воли своих спонсоров, поскольку все украденные миллиарды долларов находятся на счетах украинских властей, контролируемых теми же странами Запада.

Как передавало ИА Регнум, контрабанда оружия с Украины давно стала больной темой поддерживающих её стран Запада. Так, специальные службы США в 2023 году обнародовали факты хищения части поставленных Киеву западных вооружений. Махинации совершали преступные организации, торговцы оружием и военнослужащие-энтузиасты.

Занимавший тогда пост министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что передаваемое Киеву вооружение попадает на чёрный рынок, а потом в руки террористов. Это, в свою очередь, сказывается на стабильности в Европе и во всём мире.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо также сообщал, что, согласно его информации, американское оружие, поставляемое Украине, в результате оказалось на Ближнем Востоке, и таких примеров достаточно много.