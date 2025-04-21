Москва, 21 апреля, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Власти Украины в период пребывания Донбасса и Новороссии в составе этой страны лишь выкачивали ресурсы из данных регионов, заявил 21 апреля президент России Владимир Путин.

«Там только одним занимались — выкачивали ресурсы и деньги из этих территорий и из этих людей. Деньги тырили, извините за простоту выражения, их и хранят до сих пор на банковских счетах за рубежом. Поэтому такое желание [Киева] сотрудничать [с Западом] и отдать всё на откуп своим спонсорам», — сказал Путин в ходе встречи с руководителями российских муниципалитетов.

Киевский режим борется не за интересы народа, а за свои капиталы, которые украли у жителей Украины и вывезли за рубеж, подчеркнул президент.

Новость дополняется