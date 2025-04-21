* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 21 апреля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. Журналистку Екатерину Барабаш (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), обвиняемую в публичном распространении ложной информации о ВС РФ, объявили в розыск. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сергей Фадеичев/ТАСС

«Журналистка и кинокритик Екатерина Барабаш, которую 26 февраля Дорогомиловский суд Москвы отправил под домашний арест по статье о распространении фейков о российской армии, объявлена в розыск», — пишет издание, ссылаясь на два источника, знакомых с ходом судебного разбирательства.

Авторы пишут, что сегодня, 21 апреля в Пушкинском городском суде должно было состояться первое заседание по делу Барабаш, однако кинокритик не явилась на него. Ее адвокат — Михаил Бирюков, сообщил, что сторона защиты «воздерживается от комментариев по делу».

Уголовное дело в отношении журналистки было приостановлено. Сейчас местонахождение Барабаш неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля 2025 года Минюст признал Барабаш иноагентом. По информации ведомства, она и еще ряд лиц участвовали в распространении фейков о решениях властей России и Вооруженных силах РФ. Кроме того, они публиковали контент, созданный иностранными агентами, и высказывались против спецоперации.

Ранее пресс-служба СК РФ сообщила, что Барабаш было предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ. В ходе допроса журналистка признала вину в полном объеме. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Барабаш сотрудничала с интернет-изданием Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и журналом «Большой город».