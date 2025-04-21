Москва, 21 апреля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Власти будут поддерживать индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на национальном уровне, заявил 21 апреля президент Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Поддержка ИЖС особенно нужна для сельских территорий, отметил глава государства на встрече с руководителями муниципалитетов.

«50% всего прироста нового жилья дает по стране индивидуальное жилищное строительство. И мы обязательно будем на общенациональном уровне продолжать эту работу и будем поддерживать ИЖС. А для сельских территорий это чрезвычайно важно», — заявил Путин.

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