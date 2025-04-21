Москва, 21 апреля, 2025, 18:49 — ИА Регнум. Байкал необходимо сохранять, несмотря на трудности с поиском оптимальных решений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«С одной стороны, развиваться нужно. С другой стороны, нужно сохранять и Байкал, сохранять всё, что вокруг, и то, что внутри находится. И найти эти оптимальные решения непросто, я отдаю себе в этом отчёт. Это сложная задача, она иногда кажется нереализуемой, потому что в разные стороны направлена — или ничего не делать, или что-то делать, но это нарушает экологию. Всё прекрасно понимаю», — обратился глава государства к мэру Иркутска Руслану Болотову.

Путин также отметил, что когда власти Иркутска вместе с коллегами из федерального центра находят такого рода решения, этому можно только порадоваться и пожелать успехов.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Путин отметил, что при создании туристической инфраструктуры на Байкале важно не забывать об экологии, чтобы потом не пришлось её переделывать заново.

В феврале 2024 года в послании Федеральному собранию российский лидер также поставил цель вдвое снизить загрязнение основных водных объектов России.