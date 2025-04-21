Москва, 21 апреля, 2025, 18:36 — ИА Регнум. Нельзя допускать увеличения доли ветхого жилья в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ilya Moskovets/Global Look Press

«Мы совсем недавно обсуждали это с коллегами из правительства. Нельзя допускать роста и ветхого жилья, и сползания от ветхого к аварийному. Вот это очень важные вещи», — сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

По его словам, расселение людей из ветхого жилья — чрезвычайно важная работа, которую власти обязаны завершить. Путин отметил, что власти регионов должны своевременно заниматься ремонтом жилья, иначе распутать накопившиеся сложности будет невозможно.

«Программа расселения аварийного жилья чрезвычайно важная вещь, и наша обязанность перед людьми — завершить эту работу​​​. Самое главное своевременно заниматься ремонтами. Потому что стоит только на один день упустить — всё», — подчеркнул глава государства.

Путин 21 апреля провел встречу с главами муниципальных образований субъектов РФ. На ней российский лидер сообщил руководителям муниципальных образований, что хочет услышать от них конкретные инициативы.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Путин поручил правительству подготовить новую программу расселения аварийного жилья. По его словам, при федеральной поддержке южные регионы России существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, и теперь важно не снижать динамику.