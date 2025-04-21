Москва, 21 апреля, 2025, 18:31 — ИА Регнум. Российским властям нужно не строить «цифровой забор», а сохранять живую связь с гражданами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципальных образований российских субъектов.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Единственное, о чём хочу попросить, чтобы не возникало никакого цифрового барьера, никакого цифрового забора между людьми и местными органами власти. Чтобы обратная связь всегда сохранялась, чтобы сохранялась живая связь с гражданами», — указал глава государства.

Путин также отметил, что цифровые платформы являются чрезвычайно важным инструментом для повышения качества и эффективности работы органов управления в условиях современности. Однако, по словам российского лидера, вследствие использования новых технологий между муниципальными властями и гражданами не должно возникать барьеров.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований. Президент подчеркнул, что работа на муниципальном уровне означает действительно служение и огромную ответственность. Это и настоящее призвание, и важнейшая для государства и общества миссия, добавил он.