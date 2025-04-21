Москва, 21 апреля, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Global Look Press

Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях.

«С учётом заинтересованности южноафриканской стороны содействовать поиску путей мирного урегулирования украинского кризиса Владимир Путин изложил принципиальную российскую позицию относительно необходимости устранения первопричин конфликта и обеспечения интересов безопасности России», — сказано в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил Рамафозу и весь народ ЮАР с предстоящим 27 апреля национальным праздником этой страны — Днём свободы. Также лидеры договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

Как передавало ИА Регнум, в октябре 2024 года Путин и Рамафоза провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани. Президент России отметил, что отношения РФ и ЮАР основываются на принципах партнёрства и равноправия, и что Москва придаёт большое значение укреплению отношений со странами Африки.

15 июня 2024 года Путин поздравил Рамафозу с переизбранием на пост президента ЮАР. Он отметил, что Москва высоко ценит личный вклад Рамафозы в развитие двусторонних отношений стратегического партнёрства и продуктивного взаимодействия в рамках ООН, БРИКС, G20 и других многосторонних структур.

21 апреля Путин также провёл телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой. Между Москвой и Бразилиа налажены тесные контакты, отметил глава российского государства.