Москва, 21 апреля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин сообщил, что 21 апреля провёл телефонный разговор с президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой.

IMAGO/Ton Molina/Global Look Press Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва

«Я сейчас только что разговаривал с президентом Бразилии, у нас очень тесные контакты», — заявил российский лидер на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

По словам Путина, контакты между государствами проходят по международным повесткам и бизнес-сотрудничеству. Партнёры России делают всё возможное, чтобы качество жизни людей улучшалось, заключил президент.

Глава государства также рассказал о телефонном разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Лидеры обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной областях.

В ходе телефонного разговора 27 января президенты России и Бразилии подтвердили обоюдный настрой на тесную координацию позиций в рамках деятельности объединения БРИКС. Кроме того, они обсудили ситуацию в мире, приход к власти в США новой администрации и урегулирование украинского конфликта.

До этого беседа Путина с Луисом Инасиу Лулой да Силва состоялась в сентябре. Участники разговора подтвердили заинтересованность России и Бразилии в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, в том числе в торговле, сельском хозяйстве, энергетике, промышленной кооперации.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля Бразилия подтвердила визит Луиса Инасиу Лулыда Силвы 9 мая в Москву. Как отметил посол России в стране Алексей Лабецкий, предстоящая встрече глав государств особо значима, поскольку именно это событие определит формат политического диалога, а также развитие связей на международной арене.