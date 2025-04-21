Москва, 21 апреля, 2025, 18:37 — ИА Регнум. В федеральных музеях создадут 25 детских культурно-просветительских центров. Об этом сообщает статс-секретарь — замминистра культуры РФ Жанна Алексеева.

Валерий Шустов/РИА Новости

«25 детских культурно-просветительских центров создадут в федеральных музеях в этом году. С 2026-го такие центры будут открываться в региональных и муниципальных музеях, библиотеках и домах культуры. Всего к 2030 году их будет создано 1500 по всей стране — в них для детей разных возрастов будут проводиться мастер-классы, кинопоказы, творческие мастерские», — рассказала Алексеева на втором всероссийском муниципальном форуме «Малая Родина — Сила России», который проходит в Национальном центре «Россия».

По ее словам, при поддержке Минкультуры до 2030 года будет проведено более 200 культурно-просветительских программ для ребят.

«360 тысяч школьников из разных уголков страны посетят города-герои и города воинской славы, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО, музеи», — сказала Алексеева.

Она отметила, что сейчас определяются и прорабатываются маршруты на 2025 год.

Как передавало ИА Регнум, 1 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что вопросам воспитания детей, семейных ценностей в России уделяют приоритетное внимание и государство, и общество. Российский лидер призвал окружить вниманием каждого ребёнка, чтобы они росли здоровыми и могли развивать свои способности.