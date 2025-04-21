Москва, 21 апреля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Россия не планирует ввязываться в гонку военно-морских вооружений, но имеет в виду, что её флот — один из сильнейших в мире и может дать адекватный ответ на любые угрозы. Об этом 21 апреля заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«У нас нет планов ввязываться в гонку военно-морских вооружений. У нашей страны сегодня уже имеется и продолжает развиваться мощный, современный и сбалансированный ВМФ, который способен дать адекватный ответ на любые вызовы и угрозы безопасности», — передаёт слова Патрушева газета «Коммерсант».

Он отметил, что коллективный Запад уже перестал скрывать намерения создать морскую блокаду. Эти меры будут встречать адекватный и соразмерный отпор со стороны РФ. Если же дипломатические или правовые инструменты не приведут к результату, безопасность российского судоходства будет готов обеспечить отечественный ВМФ, заключил Патрушев.

Как передавало ИА Регнум, 6–10 апреля ВМФ России провёл учения «Мост дружбы — 2025» с участием Военно-морских сил Египта в Средиземном море. Моряки отработали элементы обороны кораблей от морских быстроходных средств и тренировки по противовоздушной обороне, по отражению атаки самолётов условного противника.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что опыт специальной военной операции должен быть учтён при подготовке военных моряков и разработке тактики действия Военно-морского флота. Глава государства также отметил, что необходимо развивать выпуск российских беспилотных авиасистем корабельного базирования и морских робототехнических комплексов.

По словам Путина, за последние пять лет в России было построено 49 военных кораблей. При этом в ближайшее десятилетие на развитие ВМФ РФ предусмотрено 8,4 трлн рублей, заключил глава государства.