Москва, 21 апреля, 2025, 18:16 — ИА Регнум. С 2022 года более 3500 муниципальных служащих отправились добровольцами в зону спецоперации. Эти данные были озвучены в ходе тематической встречи «Сильнее стали», прошедшей в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Среди работников местных администраций есть и те, кто сам захотел участвовать в спецоперации, и те, кто проводил на передовую отцов, мужей, братьев и сыновей. Сегодня всё наше общество консолидировалось вокруг идеи взаимопомощи, поддержки героев, а фонд «Защитники Отечества» был создан специально для этого. За два года работы накоплен огромный опыт, который вызывает интерес. И мы готовы им делиться, чтобы улучшить созданную в стране систему поддержки ветеранов СВО и их близких. Для достижения этой цели работаем в единой связке с федеральными ведомствами, муниципальными властями, общественными организациями»,— рассказала замминистра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Полномочный представитель президента России в Уральском федерального округе Артём Жога также принял участие во встрече и рассказал, что по его инициативе был создан форум «Патриоты Урала», который объединяет волонтёров и гражданских активистов, поддерживающих специальную военную операцию. По его словам, данный форум стал не только площадкой для обмена опытом, но и мощным стимулом для развития гражданского общества.

«Это самые инициативные и неравнодушные наши сограждане, которые не просто доставляют посылки на передовую, но делают это для своих земляков от всего сердца, что демонстрирует истинную силу местного самоуправления и гражданской активности. Я призываю глав муниципальных образований по всей стране использовать этот опыт и организовывать такие форумы у себя на муниципальном уровне. Объединяйте всех неравнодушных, общайтесь с ними, оказывайте поддержку их инициативам. Вместе мы сможем создать атмосферу, в которой каждый гражданин почувствует себя частью больших перемен», — добавил Жога.

Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» — это ежегодное мероприятие, которое проводится по поручению президента России Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований.

В этом году мероприятие пройдёт с 21 по 23 апреля и примет порядка 4 тыс. участников со всей страны. Представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса и общественных организаций обменяются опытом, успешными практиками и выработают пути решения проблемных вопросов муниципалитетов. В рамках форума пройдёт более 20 панельных сессий, дискуссий и экспертных диалогов.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований. С участием главы государства состоялось вручение второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду из рук президента получил победитель в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов.