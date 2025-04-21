Москва, 21 апреля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с главами муниципальных образований субъектов РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Путин сообщил руководителям муниципальных образований, что хочет услышать от них конкретные инициативы.

«У нас много тем для обсуждения. Знаю, у вас наверняка есть какие-то вопросы. Дело даже не в вопросах, я надеюсь на ваши предложения, на ваши идеи, которые можно было бы эффективно, быстро — чем меньше проволочек будет, тем лучше — реализовать. И я сделаю всё для того, чтобы вам помочь», — сказал Путин в ходе встречи.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков информировал о грядущей встрече российского лидера с главами муниципальных образований субъектов РФ. По его словам, для президента очень важна «обратная связь» от граждан, которую он может получить через глав муниципалитетов, напрямую контактирующих с россиянами.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований. Он подчеркнул, что работа на муниципальном уровне означает действительно служение и огромную ответственность. Это и настоящее призвание, и важнейшая для государства и общества миссия, добавил Путин.

В 2023 году была запущена всероссийская муниципальная премия «Служение» с целью объединить муниципальное сообщество и повысить престиж муниципальной службы.