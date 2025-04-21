Москва, 21 апреля, 2025, 18:35 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба РПЦ.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Патриарх направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви (временному главе коллегии кардиналов после смерти папы) Кевину Джозефу Фарреллу. В своём обращении глава РПЦ процитировал декларацию, утверждённую им и Франциском после их встречи в 2016 году.

«Почивший Понтифик возглавил Римско-Католическую Церковь во время эпохальных перемен. С его именем связан важный этап в отношениях между Русской Православной и Римско-Католической Церквами. Состоявшаяся в 2016 году первая в истории встреча их Предстоятелей ознаменовала желание наших Церквей исцелить «раны, нанесённые в конфликтах далекого и недавнего прошлого» и «объединять усилия для свидетельства о Евангелии Христовом и общем наследии Церкви первого тысячелетия», — написал глава РПЦ.

Для христиан всего мира особое значение имело стремление папы к проявлению солидарности со страдающими и обездоленными, отметил патриарх Кирилл. Русская православная церковь будет с благодарностью помнить о заявлениях Франциска в защиту религиозной свободы, в том числе в защиту гонимой Украинской православной церкви, подчеркнул глава РПЦ.

«Всемилостивый Господь да упокоит душу служителя Своего, преставившегося на второй день празднования Воскресения Христова христианами всего мира, в селениях праведных. Да приведет Он его «от смерти к жизни», прощая все прегрешения вольные и невольные, и да сотворит ему вечную память!» — написал патриарх Кирилл.

В 2016 году папа Франциск и патриарх Кирилл провели встречу в аэропорту столицы Кубы Гаваны. Это стало первыми в истории переговорами глав католической и Русской православной церкви. По итогам встречи была утверждена декларация, посвящённая в том числе совместной работе двух церквей по ряду вопросов, связанных с защитой христиан. Позднее рассматривались возможности провести и новую встречу, однако она не состоялась.

Как передавало ИА Регнум, Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. Официально причина смерти будет названа в течение дня. По данным итальянских СМИ, ею стал инсульт.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями по случаю смерти Франциска. Глава российского государства отметил, что папа пользовался большим международным авторитетом как верный служитель христианского учения и последовательный защитник высоких ценностей гуманизма. Президент подчеркнул, что навсегда сохранит о Франциске самую светлую память.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году был возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Франциск ранее просил похоронить себя в римской базилике Санта Мария Маджоре. Присутствовать на церемонии прощания сможет любой желающий.