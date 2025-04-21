Варшава, 21 апреля, 2025, 18:04 — ИА Регнум. Решение выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией обернулось для стран Прибалтики энергетическим кризисом. Об этом сообщило издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

VALDA KALNINA/ЕРА/ТАСС

Отмечается, что вместо ожидаемой безопасности и стабильности Литва, Эстония, Латвия, а также Польша оказались в состоянии энергетического хаоса, который грозит серьёзными экономическими последствиями. Издание напомнило, что после выхода из БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва) страны Прибалтики подключились к европейской сети. Они сделали выбор в пользу энергетических поставок из Норвегии и Швеции посредством биржи Nord Pool, но теперь сталкиваются с резко возросшими затратами на покупку энергии.

Польша, в свою очередь, заменила российский газ и уголь поставками из США, Австралии и Южной Африки. В 2023 году это обошлось стране в 138 млрд злотых (порядка 3 трлн рублей).

В результате в Польше и прибалтийских государствах значительно возросли цены на электроэнергию и отопление. Так, счета за электричество для польских семей увеличились на 67% по сравнению с 2021 годом.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля страны Прибалтики вышли из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией и присоединились к европейской системе электросетей. В результате цены на электричество в странах Прибалтики выросли в 60 раз по сравнению с некоторыми другими странами. Операторы пояснили, что такой скачок связан с холодной погодой и «недостатком ветра» для генерации энергии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен позднее заявила, что это решение якобы даст Эстонии, Латвии и Литве «свободу от угроз и шантажа» со стороны России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заметила, что отключение стран от БРЭЛЛ — продолжение уничтожения стран, некогда имевших предпосылки к процветанию.

3 февраля в Эстонии рекомендовали гражданам запастись продуктами питания, водой и медикаментами из-за возможного отключения электроэнергии. Это заявление было сделано из-за выхода республики из электрического кольца БРЭЛЛ. Представитель эстонского бюро по предупреждению рисков Кайса Нийло напомнила, что следует проверить домашнюю аптечку, приготовить альтернативные источники света и настольные игры. Также эстонцам посоветовали зарядить аккумуляторы, приобрести портативное радио и газовую горелку.