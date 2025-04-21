Москва, 21 апреля, 2025, 17:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении решения о призыве в ВС РФ в течение года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Закон был принят Госдумой 8 апреля и одобрен Советом Федерации 16 апреля.

Новые нормы вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Решение о призыве на военную службу, не исполненное в период призыва, должно быть исполнено в течение года в следующие периоды призыва. Речь идет о случаях, когда решение в отношении призывника было принято, но он не был отправлен к месту прохождения службы в период призыва.

Кроме того, предусматривается возможность создания единой призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах. Решение о создании такой комиссии будет принимать высшее должностное лицо субъекта РФ по представлению военного комиссара.

Как передавало ИА Регнум, в пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что поправки позволят сократить количество должностных лиц, задействованных для проведения призыва, в том числе врачей-специалистов, востребованных в системе здравоохранения, а также позволят снизить потребность в обеспечении этих специалистов медицинским оборудованием.

Кроме того, от призыва на срочную службу данным законом освобождены граждане РФ, которые прошли службу в Вооружённых силах ДНР и ЛНР, а также те, кто более полугода принимал участие в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.