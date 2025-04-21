Москва, 21 апреля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники колледжей смогут поступать в высшие учебные заведения без ЕГЭ только на схожие специальности. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Данным законом устанавливается, что абитуриенты, получившие среднее профессиональное образование, не смогут без ЕГЭ поступать в вузы на другие программы. В случае, если они решат сменить направление подготовки, им необходимо будет сдавать экзамен так же, как и остальным.

Ранее российские вузы могли принимать выпускников колледжей без сдачи ЕГЭ, лишь на основании вступительных экзаменов. При этом неважно, на какую специальность обучался абитуриент.

Изменения вносятся в статью 70 закона «Об образовании в РФ». Изменённый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

8 апреля Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях данный закон. Соавтор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга пояснил, что из медицинского колледжа, окончив программу «Сестринское дело», абитуриент может поступить на «Лечебное дело» в вуз только на основе вступительных испытаний, однако если абитуриент закончил «Бухгалтерский учёт» и поступает на «Лечебное дело», то при поступлении необходимо будет представить результаты ЕГЭ.