Путин подписал закон о поступлении в вуз из колледжа без ЕГЭ
Москва, 21 апреля, 2025, 17:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому выпускники колледжей смогут поступать в высшие учебные заведения без ЕГЭ только на схожие специальности. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Данным законом устанавливается, что абитуриенты, получившие среднее профессиональное образование, не смогут без ЕГЭ поступать в вузы на другие программы. В случае, если они решат сменить направление подготовки, им необходимо будет сдавать экзамен так же, как и остальным.
Ранее российские вузы могли принимать выпускников колледжей без сдачи ЕГЭ, лишь на основании вступительных экзаменов. При этом неважно, на какую специальность обучался абитуриент.
Изменения вносятся в статью 70 закона «Об образовании в РФ». Изменённый закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
8 апреля Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях данный закон. Соавтор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга пояснил, что из медицинского колледжа, окончив программу «Сестринское дело», абитуриент может поступить на «Лечебное дело» в вуз только на основе вступительных испытаний, однако если абитуриент закончил «Бухгалтерский учёт» и поступает на «Лечебное дело», то при поступлении необходимо будет представить результаты ЕГЭ.