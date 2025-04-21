Москва, 21 апреля, 2025, 18:03 — ИА Регнум. Предложение украинской стороны о моратории на удары по гражданской инфраструктуре следует изучить. Об этом президент России Владимир Путин заявил журналистам после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

«С этим нужно разобраться, это всё предмет для такого тщательного исследования, может быть, и в двустороннем порядке», — отметил Путин, комментируя инициативу.

По его словам, предложенный вариант не исключён. После анализа будут приняты соответствующие решения.

Российская сторона всегда уважительно относится к мирным инициативам, поэтому и было предложено установить пасхальное перемирие, добавил он.

«Мы всегда относимся к любым мирным инициативам положительно. Надеемся, что так же к этому будут относиться представители киевского режима», — сказал российский лидер.

Он отметил также, что сначала Киев неоднозначно отреагировал на предложение о перемирии. Но затем, вероятно, иностранные кураторы подсказали, что Киев окажется в проигрышной позиции, если будет отвергать подобные инициативы, и там быстро согласились, пояснил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в марте Путин поддержал предложение президента США Дональда Трампа о взаимном временном отказе Москвы и Киева от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Российские военные оперативно выполнили соответствующий приказ, в том числе обезвредили семь своих беспилотников, которые направлялись для атак по энергообъектам в Николаевской области.

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о присоединении к договоренности, однако уже в ночь на 19 марта украинские войска атаковали нефтебазу в Краснодарском крае. После этого они продолжили наносить систематические удары по российской энергетической инфраструктуре.

Мораторий действовал 30 дней, его срок истёк 18 апреля. Затем российские военные строго соблюдали пасхальное перемирие, которое было объявлено Путиным и действовало с вечера 19 апреля до наступления суток 21 апреля. По истечении этого срока ВС РФ продолжили спецоперацию.