Москва, 21 апреля, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид, прибывший в Россию с государственным визитом, возложил венок к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

Аль Саид возложил венок из белых, красных и зелёных цветов в обрамлении ленты в цветовой гамме национального флага Омана и почтил память павших советских воинов минутой молчания.

Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра Почётного караула.

Как передавало ИА Регнум, ранее 21 апреля Хейсам бен Тарик Аль Саид прибыл в Россию с государственным визитом. Самолёт султана приземлился в столичном аэропорту «Внуково 2». Визит Аль Саида приурочен к сороковой годовщине установления дипломатических отношений между странами.

По информации Кремля, 22 апреля должны состояться переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и султаном Омана. Планируется, что в ходе диалога они обсудят международную и региональную повестки дня, основные направления дальнейшего развития российско-оманского сотрудничества, включая торгово-экономическую, финансово-инвестиционную и культурно-гуманитарную сферы.

По словам посла Омана в Москве Хамуда бен Салема ат-Туайха, лидеры стран также подпишут 10 соглашений в сфере развития двухстороннего сотрудничества. Посол подчеркнул, что соглашения откроют новые возможности для сотрудничества, в том числе в сфере торговли, энергетики, образования и туризма. Кроме того, могут быть взаимно отменены визовые требования для владельцев обычных паспортов, также стороны могут договориться о создании совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству.