Москва, 21 апреля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности к переговорам с Украиной, напомнил 21 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной. Это его ещё одно предложение», — сказал Песков журналистам.

Ранее Путин указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам. Официальный спикер Кремля уточнил: в данном случае глава государства имел в виду переговоры с Украиной.

Днём ранее, 20 апреля, американский президент Дональд Трамп выразил надежду, что Россия и Украина заключат соглашение на следующей неделе. При этом в Кремле оставили без комментариев соответствующее заявление главы Белого дома.

18 апреля представитель Кремля напомнил: Москва открыта для диалога с Киевом, добавив, что тема украинского урегулирования непростая и контакты по ней идут достаточно сложные.

Как передавало ИА Регнум, 17 апреля Трамп заявил журналистам в Белом доме, что рассчитывает получить от Москвы ответ по возможному перемирию на Украине уже на этой неделе. Американский лидер добавил, что перемирие приближается.

Российская сторона неоднократна заявляла о готовности к мирному урегулированию. По словам Путина, для разрешения кризиса необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России.

Кроме того, российский лидер указывал на то, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.