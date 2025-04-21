Москва, 21 апреля, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Украинская сторона пытается перехватить инициативу по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Сейчас мы видим, что в киевском режиме пытаются перехватить и говорить о расширении рамок и по времени, и по объектам поражения», — сказал Путин журналистам после церемонии вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

По словам российского лидера, Киев сначала отверг инициативу о пасхальном перемирии, но затем украинским властям «подсказали» на нее согласиться.

«Мы видели первичную реакцию <…> было опубликовано заявление, согласно которому наше предложение рассматривалось как игра с судьбами, с жизнями людей и так далее. Но, видимо, нашлись кто-то поумнее, кто подсказал — скорее всего, иностранные кураторы, — что отвергать такие инициативы — это проигрышная позиция для киевского режима, и они быстро согласились», — отметил президент РФ.

Путин из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие на период с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. В то же время он сказал, что ВС РФ должны быть готовы реагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие. Российские войска в течение этого периода не вели боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о якобы готовности с украинской стороны придерживаться объявленного Путиным пасхального перемирия. Несмотря на заявления, ВСУ несколько раз нарушили его, атаковав населенные пункты в Херсонской области.

Более того, по данным Минобороны РФ, за все время пасхального перемирия было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений со стороны ВСУ. Украинская армия предприняла шесть попыток атак, применила 90 БПЛА самолетного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. Киевский режим также совершил 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и минометов, а также нанёс 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям ВС РФ.