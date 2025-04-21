Москва, 21 апреля, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Говоря о двустороннем обсуждении запрета нанесения ударов по гражданским объектам, президент России Владимир Путин имел в виду переговоры с Украиной. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов

Ранее Путин указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам.

«Когда президент говорил о том, что можно обсудить тему ненанесения ударов по гражданским объектам, в том числе в двустороннем порядке, президент именно имел в виду переговоры и обсуждения с украинской стороной», — отметил пресс-секретарь.

Песков также уточнил, что глава государства ранее неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократна заявляла о готовности к мирному урегулированию украинского конфликта. По словам Путина, для разрешения кризиса необходим вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официальное признание возвращения этих регионов в состав России. Кроме того, российский лидер указывал на то, что Украина должна отказаться от вступления в НАТО и обеспечить на подконтрольной территории соблюдение прав и свобод русскоязычных граждан.