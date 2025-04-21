Москва, 21 апреля, 2025, 17:07 — ИА Регнум. Приезд президента США Дональда Трампа на парад Победы 9 мая в Москве не обсуждается, сообщил журналистам 21 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

«Речи об этом не шло», — сказал Песков.

Президенты России и США в ходе телефонной беседы 12 февраля договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе. Владимир Путин пригласил Трампа в Москву.

Трамп при этом отмечал, что посещать столицу России именно в День Победы он не собирается. Сообщения о его возможном приезде в Москву 9 мая появлялись в ряде западных СМИ.

Как передавало ИА Регнум, в Москву на День Победы намерены приехать целый ряд мировых лидеров, в числе которых президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Республики Сербской Милорад Додик, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Кубы Мигель Диас-Канель и другие.

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС (в частности, Сербии).

Путин 21 апреля отметил мужество европейских политиков, которые приедут в Москву на День Победы. При этом он усомнился в том, что у чиновников Евросоюза есть возможность претворить в жизнь указанные угрозы.

В декабре 2024 года на неформальном саммите СНГ в Петербурге президент России лично пригласил лидеров стран организации на празднование 80-летия Победы. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что на парад Победы приглашены воинские формирования из 19 дружественных стран.

Указ о подготовке и проведении празднования 80-летия Победы Путин подписал в июле 2023 года. Глава государства призвал не только ярко и торжественно провести праздничные мероприятия, но и наполнить их глубоким содержанием.