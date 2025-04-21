Ватикан, 21 апреля, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Встретивший 20 апреля Пасху, которая в этом году единая для всего христианского мира, папа римский Франциск сегодня скончался на 89-м году жизни. Накануне с ним успел пообщаться глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который на протяжении нескольких лет поддерживал с понтификом личный контакт.

личный архив семьи Семья Леонида Севостьянова на аудиенции у папы Франциска, на которой понтифик лично познакомился с названным в его честь мальчиком

«Я с ним общался вчера, мы поздравили друг друга с Пасхой. Все надеялись, что он выздоравливает, проделав огромные усилия. Его смерть очень символична, лишний раз подчеркивает его духовность — считается, что люди, умирающие на Пасху, идут напрямую в рай, потому что двери Царства Небесного открыты», — рассказал ИА Регнум Севастьянов.

Севастьянов также отметил, что в его памяти папа Франциск остается глыбой истории и человеком с большой буквы.

«Я видел, что он действительно жил очень скромной жизнью, несмотря на власть и престиж. После интронизации отказался от положенного дворца, выбрав гостиничный комплекс святой Марты. Там у него было всего две комнаты — спальня и приемная. В Великий Четверг папа лично побывал в римской тюрьме и пообщался с 70 заключенными разных национальностей. Ранее он омывал ноги узникам, но в эту Страстную седмицу не смог из-за состояния здоровья», — рассказал глава союза староверов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что папа Франциск неоднократно выступал с мирными инициативами по конфликту на Украине. В частности, глава Римско-католической церкви предлагал Путину и Трампу встретиться в Ватикане, призывал украинскую сторону выбрать диалог взамен вооруженному конфликту, называл украинский и русский народы братскими, а в последнем традиционном рождественском послании взывал набраться мужества для начала мирных переговоров.

«Считаю показательным его уход во время объявленного Россией пасхального перемирия, которое он так лоббировал. Он как бы стал символом того, над чем работал — приближением мира и диалогом между Востоком и Западом. Папа мечтал выздороветь, чтобы увидеть плоды своей деятельности», — добавил Леонид Севастьянов.

Севастьянов также поделился, что уход Франциска для него — личная трагедия. Его супругу Светлану Касьян понтифик называл своей любимой оперной певицей, а на последней общей встрече на Рождество даровал семье Севастьянова-Касьян потомственный дворянский титул. Кроме того, второго ребенка четы назвали Франциском. Светлана оказалась на аудиенции у папы, когда носила малыша под сердцем, а его пол еще не был известен. Понтифик тогда безапелляционно заявил, что родится мальчик, а будущие родители пообещали, что назовут его в честь главы католической церкви. Позже папа регулярно слал им письма с вопросом: «Малыш Франциск еще не появился на свет?» — а затем и познакомился с мальчиком лично.

«Для меня лично он был большим учителем. Помогал своим примером при любых обстоятельствах верить в добро и справедливость, приближал нас к Богу», — отметила в разговоре с ИА Регнум Светлана Касьян.

Франциск (Хорхе Марио Бергольо) родился в 1936 году в Буэнос-Айресе в семье итальянских эмигрантов. После школы он закончил семинарию, а в 1958 году вступил в орден иезуитов. В 1992 году Бергольо стал вспомогательным епископом Буэнос-Айреса, а в 2001 году возведён в чин кардинала. Главой католической церкви он был избран в 2013 году в ходе конклава, состоявшегося после отречения папы Бенедикта.

Франциск ранее просил похоронить себя в римской базилике Санта Мария Маджоре. Вспомогательный епископ Архиепархии Божией Матери в Москве Николай Дубинин сообщил, что присутствовать на церемонии прощания и проводить папу римского в последний путь сможет любой желающий.