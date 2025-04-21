Москва, 21 апреля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин отметил мужество европейских политиков, которые приедут в Москву на День Победы.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Я думаю, что те, кто собираются приезжать в Россию, — у них мужества гораздо больше, чем у тех, кто прячется за чьей-то спиной и пытается кому бы то ни было угрожать. Прежде всего в данном случае тем, кто собирается отметить исторические заслуги людей, отдавших свою жизнь в борьбе с нацизмом», — отметил Путин на пресс-подходе после выступления на церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия»

Российский лидер заявил, что усомнился в том, что у чиновников Европейского союза есть возможность претворить в жизнь свои угрозы в адрес политиков, намеренных приехать на празднование Дня Победы Москву. По его словам, для «осуществления угроз» нужно обладать необходимыми инструментами, а также быть готовыми применить их при реализации.

«Есть ли всё это у европейских чиновников? Я не знаю», ― указал российский президент.

Как передавало ИА Регнум, глава евродипломатии Кая Каллас 14 апреля пригрозила последствиями странам Евросоюза, лидеры которых посетят Москву 9 мая. Она также не рекомендовала посещать парад Победы на Красной площади и представителям государств, которые являются кандидатами на вступление в ЕС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова Каллас неправильными и отметил, что есть европейские страны, которые сочли такую риторику неприемлемой. Россия будет рада видеть всех, кто хочет разделить с ней радость Дня Победы, отметил представитель Кремля. Песков также сообщил, что 9 мая на парад Победы на Красной площади планируют приехать более 20 глав государств и правительств.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что, угрожая европейским лидерам, собирающимся приехать на парад Победы в Москву, Каллас становится в один ряд с теми, кто оправдывает пособников нацистов на Украине.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 апреля заявил, что поедет в Москву на парад Победы, несмотря на угрозы Каллас. Он объяснил, что таким образом хочет отдать дань уважения тысячам солдат Красной армии, которые погибли, когда освобождали Словакию, а также многочисленным жертвам нацистов. Он назвал слова главы дипломатии ЕС неуважительными и подчеркнул, что не согласен с ними.

Президент Республики Сербской (этнитет в составе Боснии и Герцеговины) Милорад Додик заявил, что ему не страшны европейские санкции из-за поездки в Москву на парад Победы.