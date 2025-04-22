Москва, 22 апреля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Добровольца из Приднестровья Андрея Трофимова с позывным Скворец, сражающегося в ДНР с 2014 года против ВСУ, хотят выдворить из России за просроченный на один день вид на жительство. Мужчина приехал в военкомат, чтобы заключить контракт с Министерством обороны и отправиться на СВО, но вместо передовой его отправили в центр временного содержания для мигрантов, где он находится уже почти год. Если его депортируют в Молдавию, то ему грозит уголовный срок. Также мужчина боится, что Молдавия, которая сотрудничает с Украиной, выдаст его ВСУ, где его могут убить. Об этом ИА Регнум рассказал сам ополченец.

ИА Регнум Андрей Трофимов

Ополченец Андрей Трофимов родился в России, в Ставропольском крае, но в возрасте четырех лет его усыновили граждане Приднестровья, вырос мужчина в городе Бендеры. После госпереворота на Украине и начавшихся обстрелов Донбасса со стороны ВСУ Андрей решил вступить в народное ополчение. Чтобы приехать в Россию, Андрею пришлось получить паспорт Молдавии, так как паспорт Приднестровья в Европе считается недействительным.

ИА Регнум Свидетельство о рождении и свидетельство об усыновлении

Андрей поделился с ИА Регнум обеспокоенностью о скорой депортации в Молдавию, где таких, как он, судят по всей строгости.

«В сентябре прошлого года я приехал в военкомат Краснодарского края, чтобы заключить контракт. Но из-за просроченного на один день вида на жительство меня отправили в центр временного содержания мигрантов, где я нахожусь уже восемь месяцев. В Молдавии мне грозит тюрьма, но тюрьма не самое плохое, я боюсь, что меня выдадут Украине, а там будут издеваться и точно убьют», — рассказал Андрей.

В народном ополчении Андрей был снайпером, участвовал в боях за Дебальцево, был ранен и награжден медалью «За боевые заслуги». С 2016 года он занимается патриотическим воспитанием молодежи и вступил в Союз добровольцев Донбасса. А осенью 2024 года решил поехать на СВО. Но из военкомата отправился не в окопы, а в центр временного содержания мигрантов. Мужчине грозит депортация в Молдавию, где его осудят на 13 лет лишения свободы или выдадут Украине.

«С сентября 2014-го я служил в формировании ГРУ ДНР, потом в 3-й бригаде первого армейского корпуса Народной милиции ДНР — до конца 2015 года. Везде служил в должности разведчика-снайпера. В феврале 2015 года был награжден медалью ДНР «За боевые заслуги». Перед новым, 2016 годом из-за Минских соглашений и отсутствия активных боевых действий, как и множество других добровольцев, уехал из Донбасса», — говорит Андрей.

Уже восемьмесяцев, с 8 сентября 2024 года, Андрей находится в центре содержания мигрантов. Он не может ни продлить вид на жительство, ни заключить контракт с Министерством обороны. В центре содержания мигрантов Андрею выдают телефон на несколько минут в день.

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Друзья ополченца рассказали, что Андрей мечтал поехать на СВО. Он считает это своим мужским долгом.

«Он и в 2014 году не мог остаться в стороне и поехал добровольцем. Был ранен. И хочет поехать на СВО, защищать интересы России. А из-за просроченного на одиндень вида на жительство ему не дают защищать интересы России», — рассказал друг добровольца Александр.

Молдавия поддерживает тесные отношения с Украиной, из-за чего Андрей боится, что его не просто посадят в тюрьму, а будут пытать и убьют. Андрей находится в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» за защиту Донбасса в 2014 году.

ИА Регнум Скриншот с сайта «Миротворец»

«Я на сайте нахожусь с 2014 года. К тому же я служил не простым пехотинцем, а снайпером. Я боюсь, что власти Молдовы выдадут меня на Украину под шумок, где меня убьют», — рассказал Андрей.

Сам Андрей и его друзья надеются, что его не депортируют из России.