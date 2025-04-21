Москва, 21 апреля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нарушили пасхальное перемирие практически 5 тыс. раз, при этом было зафиксировано снижение боевой активности Киева. Об этом 21 апреля заявил президент России Владимир Путин.

Viacheslav Madiievskyi/Global Look Press

«В целом мы наблюдаем снижение боевой активности со стороны противника. Это оценки, в том числе и командующих группировок наших. Тем не менее, почти 5 000 нарушений было, 4 900, из них 6 атак и 90 попыток ударов БПЛА самолетного типа», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.

Глава государства выразил мнение, что после предложения о заключении пасхального перемирия Украине «подсказали» не отвергать мирные инициативы. Киев воспринял предложение о перемирии как игру с судьбами, добавил Путин.

Он напомнил: российская сторона хорошо относится к перемириям, поэтому выступила с такой инициативой. Президент РФ также отметил, что Кремль проанализирует предложения о моратории на удары по гражданским объектам и даст ответ.

Как передавало ИА Регнум, президент России из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие на период с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. При этом главнокомандующий сказал, что войска ВС РФ должны быть готовы отреагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие. ВС РФ в течение этого периода времени не вели боевых действий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 апреля заявил о якобы готовности с украинской стороны придерживаться объявленного Путиным пасхального перемирия. Несмотря на заявления, киевский режим неоднократно нарушил его, атаковав населённые пункты в Херсонской области. В этот же период украинские формирования нанесли удар по Донецку.

По данным Минобороны РФ, за всё время пасхального перемирия противник предпринял шесть попыток атак, применил 90 БПЛА самолётного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. ВСУ также совершили 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и миномётов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям войск ВС РФ.