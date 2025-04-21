Москва, 21 апреля, 2025, 16:46 — ИА Регнум. Россия должна подумать над опытом объявления пасхального перемирия. Об этом 21 апреля после церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия» заявил президент России Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты <…> Я сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба (ВС РФ Валерием Герасимовым. ― Прим. ред.), что мы посмотрим, какой будет опыт объявления пасхального перемирия», ― сообщил президент.

Глава государства также указал на необходимость «разобраться» с предложением украинской стороны не наносить удары по гражданским объектам.

«Что касается предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры, с этим надо разобраться», ― отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Он добавил, что в течение этого периода российские войска не будут вести боевых действий, при этом должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. По данным Минобороны РФ, за этот период зафиксировали 4,9 тыс. нарушений со стороны Вооружённых сил Украины. Украинские вооружённые формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием БПЛА по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыму. ВСУ совершили 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и миномётов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям войск ВС РФ.

При этом все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 20 апреля в своём Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. Такое предложение председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал лицемерной игрой. По его словам, таким образом киевский режим попытается выиграть время для насильственной мобилизации, чтобы за 30 дней побольше «наловить людей и с новыми силами кинуть их на убой», а также получить перевооружение, прежде всего от западноевропейских стран.