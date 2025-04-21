Москва, 21 апреля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин приехал в национальный центр «Россия», где проходит форум глав муниципальных образований.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

С участием главы государства состоялось вручение второй Всероссийской муниципальной премии «Служение». Награду из рук президента получил победитель в номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» руководитель проекта «За Отечество» Владимир Таранцов.

Таранцов занимает пост первого заместителя главы администрации Вейделевского района Белгородской области — начальника управления безопасности.

Путин также поздравил всех победителей и лауреатов Всероссийской муниципальной премии «Служение». Он отметил, что определить победителей и лауреатов было непросто. Оргкомитет премии получил около 42 тыс. заявок, а число участников народного голосования составило почти 1 млн.

«Это говорит о том, что и идея премии, и сам ваш труд находят отклик у людей», — сказал президент.

Он подчеркнул, что работа на муниципальном уровне означает действительно служение и огромную ответственность. Это и настоящее призвание, и важнейшая для государства и общества миссия, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, всероссийская муниципальная премия «Служение» была запущена в 2023 году по поручению президента. Её цель — объединить муниципальное сообщество и повысить престиж муниципальной службы.