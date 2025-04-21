Москва, 21 апреля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. ВС РФ наносят удары по гражданским объектам на Украине только в том случае, если эти объекты используются ВСУ, заявил 21 апреля президент Владимир Путин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В разговоре с журналистами после церемонии награждения победителей премии «Служение» Путин рассказал, что киевский режим вместе со своими иностранными кураторами пытался, в частности, организовать испытание ракетных систем на гражданском объекте в Одессе.

Также президент сообщил, почему ВС РФ нанесли удар по конгресс-центру университета в Сумах. Там награждали военных ВСУ, совершавших преступления в Курской области, отметил глава государства.

«Гражданский это объект или нет? Гражданский. Но там проходило награждение тех, кто совершил преступления в Курской области, и подразделений ВСУ, и националистов. И это те люди, которых мы считаем преступниками, которые должны получить заслуженное возмездие, за содеянное в приграничной области, в том числе Курской. Они и получили это возмездие», — сказал Путин.

Как передавало ИА Регнум, 13 апреля российские войска нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения оперативного совещания командования украинской группировки войск в Сумах. В ходе атаки было уничтожено свыше 60 военнослужащих ВСУ.

Минобороны РФ подчеркнуло, что киевский режим продолжает преступную практику использования гражданского населения в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военного персонала в центре густонаселенного города.

17 апреля газета The Washington Post сообщила, что один из бойцов ВСУ подтвердил: на месте удара российских войск по Сумам проходило собрание военнослужащих, которым вручали медали.