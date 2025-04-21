Москва, 21 апреля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. Папа римский Франциск в высшей степени положительно относился к России. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Алексей Дружинин/ТАСС Папа Римский Франциск и президент РФ Владимир Путин во время встречи в Апостольском дворце. 2019 год

«Это человек, который относился к России в высшей степени положительно. Это я могу точно сказать. Мы с ним неоднократно встречались лично и поддерживали отношения через различные каналы», — отметил российский лидер.

Глава государства также подчеркнул, что Россия будет помнить то, как Франциск к ней относился.

Как передавало ИА Регнум, папа римский Франциск (Хорхе Марио Бергольо) ушёл из жизни утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Точная причина смерти понтифика не раскрывается.

В последние годы он перенёс множество заболеваний, а совсем недавно вылечился от двусторонней пневмонии. Долгое время он находился на искусственной вентиляции лёгких. В начале апреля папа в последний раз выступил перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра в Риме. Франциск был первым латиноамериканским папой и 266-м по счёту главой Римско-католической церкви. Этот пост он занимал с 13 марта 2013 года.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Франциска и отметил его большой международный авторитет. Благодаря активным усилиям Франциска развивалось конструктивное взаимодействие между Россией и Святым престолом, а также диалог Русской православной и Римско-католической церквей, добавил российский лидер.