Москва, 21 апреля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. После окончания пасхального перемирия боевые действия в зоне спецоперации возобновились. Об этом сообщил журналистам президент России Владимир Путин после вручения премии «Служение» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«Боевые действия возобновились, мы об этом сказали с самого начала, когда объявляли перемирие», — отметил российский лидер.

По словам Путина, российская сторона хорошо относится к перемириям, поэтому выступила с такой инициативой. Глава государства также уточнил, что украинская сторона нарушала режим прекращения огня около 5 тыс. раз.

Как передавало ИА Регнум, Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. Президент подчеркнул, что такое решение принято из гуманитарных соображений. Он добавил, что в течение этого периода российские войска не будут вести боевых действий, при этом должны быть готовы к отражению возможных провокаций и нарушению перемирия со стороны ВСУ.

Несмотря на заявления о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, киевский режим неоднократно нарушил его. Так, по данным Минобороны РФ, за этот период зафиксировали 4,9 тыс. нарушений со стороны Вооружённых сил Украины. При этом все российские группировки войск в зоне спецоперации строго соблюдали режим перемирия.