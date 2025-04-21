Москва, 21 апреля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Российская сторона хорошо относится к перемириям, поэтому выступила с такой инициативой. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой​​​. Тем более речь идет о светлых пасхальных днях — это праздник для всех христиан. Так сложилось, в эти дни и для католиков, и для протестантов, и для православных христиан», — сказал Путин на вручении премии «Служение» на полях муниципального форума в Национальном центре «Россия».

Путин подчеркнул, что РФ надеется на то, что украинская сторона тоже положительно относится к мирным инициативам. Российский лидер отметил, что Кремль проанализирует предложения о моратории на удары по гражданским объектам и даст ответ.

«Мы должны подумать и внимательно все оценить, посмотреть на результаты​​​… Я сказал с самого начала, когда встречался с начальником Генерального штаба [ВС РФ Валерием Герасимовым], что мы посмотрим, какой будет опыт объявления пасхального перемирия», — заявил президент.

Путин из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие на период с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. В то же время он сказал, что российские войска должны быть готовы реагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие. ВС РФ в течение этого периода времени не вели боевых действий.

В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский 20 апреля заявил о якобы готовности с украинской стороны придерживаться объявленного Путиным пасхального перемирия. Несмотря на заявления, киевский режим несколько раз нарушил его, атаковав населенные пункты в Херсонской области.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны РФ за все время пасхального перемирия зафиксировало 4,9 тысяч нарушений со стороны ВСУ. Более того, украинская армия предприняла шесть попыток атак, применила 90 БПЛА самолетного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. Киевский режим также совершил 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям войск ВС РФ.