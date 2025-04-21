Москва, 21 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в образовании и просвещении. Документ был опубликован 21 апреля на портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Закон был принят Госдумой 8 апреля. Он вступит в силу с 1 сентября. Поправки вносятся в законы «Об образовании в РФ» и «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Некоммерческая организация, признанная иноагентом, не сможет быть включена в реестр социально ориентированных НКО. Действие лицензии на осуществление образовательной деятельности будет прекращаться при включении лицензиата в реестр иностранных агентов. Финансирование указанных лиц будет запрещаться не только на государственном уровне, как в настоящее время, но и на муниципальном.

Как передавало ИА Регнум, глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв ранее сообщил, что после принятия данного закона иноагенты не смогут проводить лекции, презентации, семинары, мастер-классы, круглые столы, дискуссии не только для детей, как в настоящее время, но для любых граждан.

Путин 21 апреля также подписал закон о признании иноагентами лиц, содействующих выполнению решений иностранных организаций и властей зарубежных стран, направленных против России. Кроме того, документ предполагает возможность признания иноагентами за вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений о военно-технической деятельности РФ, получение которых иностранными источниками будет угрожать безопасности России.