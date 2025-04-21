Путин расширил полномочия правительства РФ при реализации госбюджета
Москва, 21 апреля, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяются полномочия правительства при реализации федерального бюджета на 2025 год. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Новый закон позволяет правительству без правки закона о федеральном бюджете увеличивать общий объем его расходов на сумму поступающих дополнительных ненефтегазовых доходов. Средства будут направляться в специальный фонд, а затем распределяться по согласованию с парламентской комиссией.
Помимо этого в соответствии с новым законом правительство может самостоятельно принимать решения о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций российским юрлицам, в капитале которых в совокупности более 25% принадлежит офшорным компаниям.
Закон также частично изменил порядок пополнения региональных бюджетов. Так, в 2025 году в них будет зачисляться 100% доходов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения и Правил эксплуатации транспортных средств, которые были зафиксированы или оформлены региональными сотрудниками.
Как передавало ИА Регнум, в конце сентября 2024 года правительство одобрило проект федерального бюджета России на период с 2025 по 2027 год. Согласно плану, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Данный показатель почти на 12% больше, чем в 2024 году. Отмечается, что доля нефтегазовых поступлений возрастёт до 73%. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, это позволит нарастить финансирование обязательств, программ и проектов.