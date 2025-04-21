Москва, 21 апреля, 2025, 16:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому расширяются полномочия правительства при реализации федерального бюджета на 2025 год. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Новый закон позволяет правительству без правки закона о федеральном бюджете увеличивать общий объем его расходов на сумму поступающих дополнительных ненефтегазовых доходов. Средства будут направляться в специальный фонд, а затем распределяться по согласованию с парламентской комиссией.

Помимо этого в соответствии с новым законом правительство может самостоятельно принимать решения о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций российским юрлицам, в капитале которых в совокупности более 25% принадлежит офшорным компаниям.

Закон также частично изменил порядок пополнения региональных бюджетов. Так, в 2025 году в них будет зачисляться 100% доходов от штрафов за нарушение Правил дорожного движения и Правил эксплуатации транспортных средств, которые были зафиксированы или оформлены региональными сотрудниками.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября 2024 года правительство одобрило проект федерального бюджета России на период с 2025 по 2027 год. Согласно плану, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей. Данный показатель почти на 12% больше, чем в 2024 году. Отмечается, что доля нефтегазовых поступлений возрастёт до 73%. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, это позволит нарастить финансирование обязательств, программ и проектов.