Киев, 21 апреля, 2025, 16:45 — ИА Регнум. В Сумской и еще шести других областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

По данным ресурса на 15:30 по мск, тревога прозвучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву частях территорий Херсонской и Запорожской областей.

Ранее президент России Владимир Путин из гуманитарных соображений объявил пасхальное перемирие в период с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля. При этом Путин подчеркнул, что российские войска должны быть готовы реагировать на провокации противника, если тот будет нарушать перемирие.

По данным Минобороны, с начала введения режима было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Во время пасхального перемирия противник предпринял шесть попыток атак, применил 90 БПЛА самолетного типа, из которых восемь — вне зоны СВО. ВСУ совершили 1404 обстрела из арторудий, РСЗО и минометов, а также нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям войск ВС РФ.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля жителей пяти областей Украины — Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской — предупредили о воздушной опасности.

На тот момент в стране также действовал ранее объявленный режим воздушной опасности в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.