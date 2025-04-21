Москва, 21 апреля, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Закон о переподготовке школьных учителей только в муниципальных и государственных организациях подписал президент России Владимир Путин. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Согласно закону, педагоги могут получить дополнительное профессиональное образование для допуска к педагогической деятельности или для подтверждения квалификации в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Они также могут это сделать в образовательных организациях, расположенных в федеральной территории «Сириус» и на территории инновационного центра «Сколково», в других инновационных научно-технологических центрах и образовательных организациях, учредителями которых являются Россия, субъект России или муниципальное образование, государственные корпорации или государственные компании либо в уставном капитале которых присутствует доля РФ, субъекта РФ или муниципального образования.

Авторы закона отмечали, что нововведения направлены на повышение качества профессиональной подготовки педагогов и образования в целом. Закон начнёт действовать с 1 сентября 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября 2024 года на встрече с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования Путин заявил, что образовательное пространство в России должно быть единым и отвечать целям развития страны. Это пространство, добавил он, также должно соответствовать требованиям и динамике XXI века.

5 октября в видеообращении в День учителя глава государства подчеркнул, что в России очень важно создавать условия для профессионального роста педагогов, а также для самого широкого применения наиболее передовых практик и методик. Он указал на возрастающую роль конкурсов учительского мастерства, а также назвал значимой площадкой для обмена опытом Всероссийский форум классных руководителей.