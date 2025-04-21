Москва, 21 апреля, 2025, 16:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для военных и добровольцев в Курской области. Соответствующий документ 21 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.

Сергей Бобылев/РИА Новости

В соответствии с законом, статусы ветерана боевых действий получат действующие и уволенные в запас военнослужащие, сотрудники МВД, Росгвардии, государственной противопожарной службы, органы принудительного исполнения, прокуратуры и СК, которые выполняли боевые задачи в РФ и на прилегающих к районам проведения СВО территориях.

Перечень территорий, которые прилегают к районам проведения специальной военной операции, определит правительство. Статусы инвалида боевых действий будут предоставлены гражданам, которые при выполнении задач на фронте получили инвалидность из-за ранения или заболевания.

В пояснительной записке сказано, что ветеранам и инвалидам боевых действий также положены меры соцподдержки для обеспечения им достойной жизни. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании правительства представил проект по предоставлению статуса ветерана военнослужащим, которые отражают вторжение ВСУ на территорию Курской области. Правительство также одобрило документ для внесения в Госдуму.

3 апреля ГД во втором и в третьем чтениях приняла поправку, согласно которой добровольцы, принимающие участие в боях на территориях, прилегающих к зонам проведения спецоперации, получат статус ветерана боевых действий. Ранее, в январе 2024 года, президент подписал распоряжение, согласно которому участников СВО будут признавать ветеранами боевых действий на основании документов о награждении или ранении независимо от наличия контракта.