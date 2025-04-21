Москва, 21 апреля, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин предложил активно привлекать ветеранов СВО к работе в муниципалитетах.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции», — сказал Путин во время церемонии награждения победителей и лауреатов премии «Служение».

Путин подчеркнул, что ветераны СВО «делом доказали, что они люди сильные, надежные». По словам главы государства, благодаря премии «Служение», которая состоялась в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России», в стране появятся новые лидеры.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2025 года Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей.

Ранее российский лидер дал указание рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших бойцов спецоперации на несовершеннолетних братьев и сестер. Также он поручил установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников СВО.

1 марта 2024 года была запущена программа «Время героев», а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. 14 июня Путин посетил мастерскую управления «Сенеж» и пообщался с участниками первого потока программы.

2 октября 10 участников программы «Время героев» получили новые назначения и ответственные должности. Артём Жога, который был председателем Народного совета ДНР, назначен полпредом президента РФ в Уральском федеральном округе, а Герой России Артур Орлов — руководителем «Движения первых».

Кроме того, назначения получили Герои России Игорь Юргин, Роман Кулаков и Владимир Сайбель. Сенатором РФ стал Алексей Кондратьев, спикером городской думы Нижнего Новгорода — Евгений Чинцов, первым заместителем главы Ставрополя — Заур Гурциев. Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай возглавил Алексей Суразов, а научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» — Константин Яшин.