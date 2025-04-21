Москва, 21 апреля, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Аналоги программы «Время героев» запущены во всех регионах России, заявил 21 апреля президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Глава государства принял участие в церемонии награждения победителей премии «Служение», которая состоялась в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Благодаря указанным программам в стране появятся новые лидеры, отметил глава государства. Ветеранов спецоперации нужно привлекать к управленческой работе на всех уровнях, они уже доказали на деле, что способны решать любые задачи, подчеркнул президент.

«Считаю очень важным активно привлекать к работе на всех уровнях власти, включая муниципальный, участников, ветеранов специальной военной операции. Они делом доказали, что они люди сильные, надёжные, что готовы решать самые сложные задачи, а превыше всего для них — интересы Отечества», — сказал Путин.

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